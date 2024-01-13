دعاء البرد الشديد في شهر طوبة.. صيغ مختلفة رددها الآن

مع بداية شهر طوبة، الذي يتميز بالبرودة الشديدة، يبحث الكثير من الناس عن دعاء البرد الشديد، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حلول موجة صقيع.

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا الطقس، وقد أشارت دار الإفتاء المصرية إلى بعض منها في منشورات مختلفة كانت تنشرها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ يعتبر دعاء البرد الشديد هو خير صديق، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال:

- «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به».

دعاء البرد الشديد لمن لا مأوى له

- «اللهم فيى هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فأحفظهم بحفظك، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء البرد الشديد في شهر طوبة

ويمتاز شهر طوبة بدرجات الحرارة المنخفضة، لذا يكون دعاء البرد الشديد أكثر الأدعية التي يرددها العيديد من المسلمين خلال هذا التوقيت، ومن الأدعية التي تردد لتخفيف البرودة عن من لا مأوى لهم: «اللهم هون برد الشتاء على عبادك المستضعفين، اللهم ارحم من لا مأوى له في هذا البرد الشديد، اللهم ابسط دفء رحمتك على من لا مأوى له».

وهناك العديد من الأدعية التي تندرج تحت دعاء البرد الشديد بالتزامن مع شهر طوبة، وتعتبر الأدعية التالية من ضمن دعاء البرد الشديد الأفضل:

- اللهم ابسط دفء رحمتك على من لا مأوى له.

- نستودعك كل مبتلي وكل مفقود وكل مريض وكل جريح.