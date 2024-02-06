أسعار بوتاجاز 4 شعلة بسوق الأجهزة الكهربائية.. هيوفر في المساحة

يعد البوتاجاز من أهم الأجهزة المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وعند شراء بوتاجاز جديد يحرص المشتري على اختيار البوتاجاز المناسب له وفق الإمكانيات الموجودة به حسب احتياجاته التي يرغب بها، وتهتم شركات الأجهزة الكهربائية بتوفير كافة الإمكانيات التي يمكن أن يحتاج إليها العملاء في السوق، ما يجعلهم يحرصون على إنتاج الأجهزة الكهربائية بأفضل جودة ممكنة، ما يجعل العملاء يهتمون بمعرفة أسعار البوتاجاز 4 شعلة و 5 شعلة، حتى يستطيعون اختيار البوتاجاز المناسب لهم.

وتختلف أسعار البوتاجازات في الاسواق حسب الإمكانيات المتوفرة بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار بوتاجاز 4 شعلة و5 شعلة في الأسواق، وفق المواقع الرسمية الخاصة بشركات الأجهزة الكهربائية، كالتالي:

أسعار بوتاجاز 4 شعلة في الأسواق

- بوتاجاز فريش ماستر 4 شعلة، فضي 17281: يصل سعره إلى 6140 جنيها.

- بوتاجاز فريش فورنو 4 شعلة، أسود أو فضي 17266: يصل سعره إلى 5200 جنيه.

- بوتاجاز غاز كريازي 4 شعلة، لون فضي SS 6400: يصل سعره إلى 9200 جنيه.

- بوتاجاز غاز لاجيرمانيا 4 شعلة، ستانلس ستيل 6C80: يصل سعره إلى 14 ألفا و100 جنيه.

- بوتاجاز رويال غاز جاز 4 شعلة، فضي CR60CSSV: يصل سعره إلى 8410 جنيهات.

- بوتاجاز غاز فريش بروفيشنال 4 شعلة، ستانلس ستيل 3510: يصل سعره إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- بوتاجاز روك غاز فريش 4 شعلة، فضي 16094: يصل سعره إلى 5665 جنيها.

- بوتاجاز غاز رويال 4 شعلة، ستانلس ستيل SP60ESS: يصل سعره إلى 5950 جنيها.

- بوتاجاز غاز زانوسي 4 شعلة، ستانلس ستيل ZCG64396XA: يصل سعره إلى 10 آلاف جنيه.

- بوتاجاز غاز زانوسي 4 شعلة، ستانلس ستيل ZCG61026XA: يصل سعره إلى 6890 جنيها.

- بوتاجاز غاز زانوسي كول 60 سم، 4 شعلة، لون فضي أو أسود ZCG62356XA: يصل سعره إلى 11 ألف جنيه.

- بوتاجاز غاز زانوسي 4 شعلة، فضي ZCG622A6XA: يصل سعره إلى 7750 جنيها.

- بوتاجاز غاز زانوسي ستيل ماكس 4 شعلة، لون أسود أو فضي: يصل سعره إلى 8290 جنيها.

- بوتاجاز غاز فريش بلازا 4 شعلة، ستاتلس ستيل 60 سم 3440: يصل سعره إلى 8600 جنيه.

- بوتاجاز غاز يونيون إير بلاتينيوم 4 شعلة ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 8 آلاف جنيه.

- بوتاجاز غاز فريش بروفيشنال 4 شعلة 3510: يصل سعره إلى 11 ألفا و600 جنيه.

- بوتاجاز غاز لاجيرمانيا 4 شعلة، ستانلس ستيل لون أسود 6c40G: يصل سعره إلى 13 ألف جنيه.

- بوتاجاز غاز لاجيرمانيا كلاسيكا 4 شعلة، ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 12 ألفا و700 جنيه.

أسعار بوتاجاز 5 شعلة

- بوتاجاز غاز بيكو 5 شعلة، بوهيمان إنثراسايت GGR 15115 DXNA: يصل سعره إلى 22 ألفا و160 جنيها.

- بوتاجاز غاز بيكو 5 شعلة ستانلس ستيل - GGR15115 DXNS: يصل سعره إلى 19 ألفا و320 جنيها.

- بوتاجاز غاز فريش ماتريكس 5 شعلة ديجيتال لون أسود وفضي - 16943: يصل سعره إلى 15 ألفا و500 جنيه.

- بوتاجاز غاز فريش هامر ديجيتال 5 شعلة أسود أو فضي - 16937: يصل سعره إلى 16 ألفا و500 جنيه.

- بوتاجاز غاز زانوسي تيست ماكس 5 شعلة، ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 24 ألفا و800 جنيه.

- بوتاجاز غاز يونيون إير آي شيف 5 شعلة، لون أسود -C69GB11GC38: يصل سعره إلى 16 ألفا و500 جنيه.

- بوتاجاز غاز رويال كريستال 5 شعلة، فضي 60×80: يصل سعره إلى 11 ألفا و300 جنيه.

- بوتاجاز غاز وايت بوينت 5 شعلة، ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 10 آلاف و400 جنيه.

- بوتاجلز غاز كريازي 5 شعلة، فضي 90 FC9 N Smart: يصل سعره إلى 23 ألفا و130 جنيها.

- بوتاجاز غاز كريازي 5 شعلة ستانلس ستيل G8900S: يصل سعره إلى 12 ألفا و400 جنيه.