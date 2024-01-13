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وزير فلسطيني: إسرائيل ستحاول إنهاء حربها على غزة قبل صدور حكم «العدل الدولية»

كتب:

منى صلاح
01:06 م | السبت 13 يناير 2024
جلسة من محكمة العدل الدولية- أرشيفية

جلسة من محكمة العدل الدولية- أرشيفية

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، إنَّ ردود إسرائيل في محكمة العدل الدولية سياسية وليست قانونية، واصفًا إياها بـ«الضعيفة»، بحسب عما رضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: «نتوقع أن تحاول إسرائيل إنهاء عدوانها على غزة قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية»، موضحًا: «نعتقد أنه لا يوجد تأثير سياسي على محكمة العدل الدولية».

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