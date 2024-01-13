الخارجية الإيرانية: الهجمات على الحوثيين انتهاك صارخ لسيادة اليمن

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن طهران نددت، بالهجوم الأمريكي البريطاني على جماعة الحوثي في اليمن، وحذّرت من أنه سيفاقم انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: «ندين بشدة الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على عدة مدن في اليمن».

وأضاف المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، «نعتبر هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقًا للقوانين الدولية»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.