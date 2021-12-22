التحالف العربي ينتقد تصريحات «الخارجية الإيرانية» بشأن التسبب في وفاة سفيرها

رد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بإخلاء السفير الإيراني الراحل لدى حكومة الحوثيين، حيث وصفها بـ«المسيئة».

وقال المالكي إنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف قد تابعت ما نقلته بعض الوكالات الإعلامية، بشأن الاتهامات التي أطلقتها الخارجية الإيرانية حول موقف التحالف العربي المتعلق بإخلاء السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين، والذي أصيب بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى وفاته فور وصوله إلى طهران.

المتحدث باسم قوات التحالف: ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري

وأضاف «المالكي»: «التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مسيئة، وذلك فيما يخص الموقف الإنساني للتحالف والمتعلق بإخلاء المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن».

وأكمل: «قيادة القوات المشتركة للتحالف وتنفيذا للتوجيه الكريم من القيادة أيدها الله بالمملكة، باشرت تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية».

المالكي: قدمنا التسهيلات والدعم اللوجستي لعملية الإخلاء

وتابع «المالكي»: «هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من صنعاء إلى البصرة، وأنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين».

واستكمل قائلاً: «الأمر يأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال باليمن»، لافتاً إلى أنّ قيادة التحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية، مشيراًإلى أنّ تلك هي المرة الثانية لإخلاء مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية باليمن.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إنّ السعودية قد تأخرت في السماح لإيران بنقل سفيرها لدى حكومة صنعاء «حكومة الحوثيين»، حسن إيرلو، وماطلت بهذا الشأن، على حد قوله.

وأضاف «عبد اللهيان» خلال مراسم تشييع السفير الإيراني: «حاولنا نقل الشهيد إيرلو إلى إيران بأسرع وقت لكن الطرف الذي يقصف الشعب اليمني المظلوم على مدى ست سنوات قصر بهذا الخصوص وظلمنا».