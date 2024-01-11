تنفذ خطتها في صمت.. ماذا تفعل والدة مبابي لرحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

تعمل في صمت، وتسير بخطى حثيثة نحو تنفيذ خطتها، التي تسعى خلالها لنقل نجلها كيليان مبابي إلى ناديها المفضل، إذ تسعى لمنحه فرصة لارتداء قميص ليفربول، بدلًا من محمد صلاح.. فماذا تفعل فايزة العماري والدة كيليان مبابي لتحقيق ذلك؟

تفاصيل خطة فايزة العماري لانتقال مبابي إلى ليفربول

«تعمل في صمت»، هكذا أشارت صحيفة «آس» الإسبانية، في تقرير مفصل عن رغبة فايزة العماري والدة كيليان مبابي، التي تسعى في صمت لتحقيق حلمها القديم، الذي يعود لأكثر من 5 سنوات، بارتداء نجلها قميص ليفربول، بسبب إعجابها الشديد بالنادي والإدارة على حد سواء، إلى جانب تشجيعها له.

فايزة العماري ترى أن فرص تألق كيليان مبابي في الدوري الإنجليزي، ستكون مضاعفة، مقارنة بالدوري الإسباني، لذلك ترغب في انتقاله إلى ناديها المفضل، خاصة في ظل ارتباط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي، عبر بوابة اتحاد جدة.

مبابي قد يعجل برحيل محمد صلاح

فكرة اقتراب كيليان مبابي من ليفربول، ستجعل رحيل محمد صلاح أقرب وأسهل من أي وقت مضى، باعتباره سيكون بديلا استثنائيا لأحد أساطير الريدز في تاريخه الحديث، إذ يملك قدرة على تعويض الريدز عن رحيل الفرعون على المستوى الهجومي والتهديفي، مثلما أكدت الصحيفة في تقريرها عن الخطة الصامتة لليفربول وفايزة العماري على حد سواء.

وتُعد فايزة العماري المتحكم الأول في أملاك ومصير أحد أفضل وأغلى وأشهر لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي، وهو كيليان مبابي مهاجم ونجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، وهدف ريال مدريد الذي يقاتل من أجله على مدار السنوات المنقضية، إلى جانب كونه هدفًا أساسيًا ليورجن كلوب مدرب الريدز.

فايزة العماري هي امرأة قوية وطموحة، ولها دور كبير في نجاح ابنها كيليان مبابي، إذ ساعدته على تطوير موهبته الكروية، وتعتبر الداعم الأول له على مستوى جميع الملفات، سواء تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، أو بالتفاوض مع الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته، مثلما تفعل مع ريال مدريد في الوقت الحالي.