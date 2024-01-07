أول تعليق من مؤلف «الخروج عن النص» عن مشاركة محمد صلاح لكتابه.. ماذا قال؟

كعادته لم يخطو محمد صلاح خطوة، إلا وتبعها العديد من ردود الأفعال بعضها مؤيد وداعم وأخرى تتفاخر بالإنجازات التي يحققها الفرعون المصري في ملاعب أوروبا، على مدار سنوات احترافه في الخارج، ما حدث بالفعل بعد ظهور لاعب جناح ليفربول أثناء قراءة كتاب يحمل عنوان «الخروج عن النص».

ماذا قال محمد طه صاحب كتاب الخروج عن النص الذي شاركه محمد صلاح مع جماهيره؟

«كانوا عاوزينك تبقى تقليدي.. عادي.. زيهم».. كلمات شاركها محمد صلاح مع جماهيره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعدما ظهر أثناء قراءة كتاب «الخروج عن النص»، لاستشاري الطب النفسي محمد طه، والصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، قبل عامين.

ظهور محمد صلاح بالكتاب وتركيزه على بعض الكلمات منه، نال اهتمام الجميع وبينهم مؤلف الكتاب الاستشاري النفسي محمد طه، الذي حرص على الرد على الفرعون المصري، بكلمات دعم قبل لقاء مصر وتنزانيا الودي، في إطار المعسكر الذي يخوضه المنتخب قبل أمم أفريقيا.

«الاستثنائي محمد صلاح، كل دعواتي لك بالمزيد من الاختلاف والنجاح والخروج عن النص».. هكذا رد الاستشاري النفسي محمد طه على محمد صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال وضع الصفحة التي أبرزها وبجانبها بعض كلمات الدعم.

وكانت الصفحة التي حرص محمد صلاح على أبرزها من كتاب الخروج عن النص، أثناء وجود في معسكر منتخب مصر، تحمل بعض الكلمات التي تحفز على ضرورة عدم اعتماد الطرق التقليدية من أجل تطوير الذات، ومواصلة التعلم والبحث عن الشغف وطرح الأسئلة كافة التي تدور في بالك: «كانوا عاوزينك تبقى تقليدي.. عادي.. زيهم لا تسأل.. ولا تفكر.. ولا تحس.. كانوا عاوزينك ما تخاطرش.. وتستسلم.. لكل ما هو زائف وهش وفارغ.. كانوا بيغروك بنجاح مألوف.. وسِكة معروفة.. وحياة اعتيادية.. ⁠‫والتمن كان تشويهك وتَخلّيك عن فطرتك وانسلاخك من جلدك.. فتخرج منك نفس مزيفة متكيفة مع النص المكتوب.. متوائمة مع الخطة المعدة مسبقًا.. لا تسلك إلا الطريق المرسوم والمرتب والمفصل على مقاسها».