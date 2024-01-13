برلماني: ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي محاولة فاشلة للتغطية على جرائمه في غزة

أدان الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ الإدعاءات التي ساقها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتعلق بتهمة تجويع أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومنع سبل الحياة عنهم، بهدف إبادة سكان القطاع، مؤكدا أن هذه الادعاءات ما هى إلا محاولة فاشلة من جانب قوات الاحتلال الإسرئيلي للتغظية على فشلها وجرائمها التي ارتكبتها في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

مرافعة الدفاع الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له منذ قليل، بأن مرافعة الدفاع الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية اعتمدت على الأكاذيب وتشويه الحقائق، فضلا عن أنها كشفت تخبط قوى الاحتلال امام العالم بأكمله، لأن الجميع يعلم كذب إسرائيل فيما يتعلق بحديثها حول مصر وحول ما تقوم به فى غزة ضد المدنيين.

وأوضح، أن معبر رفح لم يُغلق أبدا من الجانب المصري الذي حرص كل الحرص على إدخال آلاف الشاحنات إلى أهالي قطاع غزة في وسط ما يتعرضون له من جرائم وحشية وبربرية من قوات الاحتلال الذي تعمد خطف الأطفال وقتل الأبرياء من النساء والشيوخ العُزل وخرق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

مساندة مصر للقضية الفلسطينية

وأشار «البدري» إلى أن مصر لن تنجر إلى المحاولات الفاشلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للزج باسمها في خيالات ليس لها علاقة بالواقع لا من قريب أو بعيد، مؤكدا أن الدولة المصرية أعلنت منذ اليوم الأول وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني الأبي الصامد الذي يدافع عن حقه فى اقامة دولته.