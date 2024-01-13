«صحة مطروح»: غلق مراكز طبية خاصة لعدم توافر شروط التشغيل

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تشكيل عدة لجان من العلاج الحر والقسم الوقائي بالمديرية، قامت بالمرور على المراكز الطبية غير الحكومية بمدينة مرسى مطروح، وتم غلق منشآت مخالفة لعدم استيفاء التراخيص اللازمة ومخالفة اشتراطات مكافحة العدوى وعدم توافر الحد الأدنى للتشغيل.

تشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هناك توجيهات من وزير الصحة والسكان، وتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية غير الحكومية والعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، وكذلك تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول الخدمة الطبية وغذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

متابعة المنشآت الغذائية

وأضاف وكيل صحة مطروح، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، نفذت بالتنسيق مع مكاتب الأغذية في إدارات الصحة بمدينة الحمام ومدينة العلمين وسيوة، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق الإدارات المذكورة، وقامت اللجان بإعدام أكثر من 82 كيلوجرام أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 10 عينات وتحرير 10 محاضر.

تكثيف الحملات

ووجه وكيل الوزارة الإدارات واللجان المعنية بتكثيف استمرار الحملات على مختلف المنشآت الصحية الخاصة والمنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.