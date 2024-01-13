لمدة أسبوعين.. جامعة المنصورة الجديدة تفتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالفصل بالدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

رابط التقديم في جامعة المنصورة الجديدة الترم الثاني

وأكد «الخولي»، أنه يجري قبول الطلاب وفقا للشروط المحددة من الترم الأول، وهي الحدود الدنيا وبنفس طريقة التقديم المباشر إلى الجامعات، إذ يجري بدء التقديم من اليوم السبت 13 يناير لمدة أسبوعين، من خلال رابط محدد من هنا للتسجيل .

وأشار إلى أنه يوجد أماكن مٌحددة في بعض الكليات للطلاب الراغبين في التقدم إلى جامعة المنصورة الجديدة في كليتي المعاملات القانونية الدولية كلية القانون، وكلية الأعمال فقط، ولا يوجد أماكن في باقي الكليات.

وأضاف أنه جرى وضع الحد الأدنى للقبول في الكليتين وهو:

- 53% في شهادة الثانوية العامة.

- نسبة 58% للشهادة الثانوية المعادلة للحاصلين على الثانوية 2023.

- الحد الأدنى للحاصلين على الثانوية 2022 بنسبة 55%.

- الشهادات المعادلة لسنة 2022 بنسبة 60% .

موعد التحويل لكليات جامعة المنصورة الجديدة

وأكد أن جامعة المنصورة الجديدة تستعد لفتح باب التحويلات للجامعة في جميع الكليات بدءً من 15 يوليو حتى 15 أغسطس 2024، وفقا للضوابط والقواعد التي سيقرها مجلس الجامعات الأهلية.