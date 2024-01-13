جامعة كفر الشيخ تعلن نتائج مسابقة الأبحاث الاجتماعية عن تطور الذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة الأبحاث الاجتماعية بالجامعة، بعنوان «تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل الشباب والمجتمع»، والتى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإشراف الدكتور هناء طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

نتائج مسابقة الأبحاث الاجتماعية

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالب عمر إبراهيم العشري بكلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول، وحصول الطالب أحمد إبراهيم البيلي لكلية الحقوق على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث الطالبة آية عاطف حمدان لكلية الحقوق.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها، ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي، لافتاً أنّ المسابقة تهدف إلى دعم روح التنافس بين طلبة الجامعة، وتنمية الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في المجتمع والمستقبل، واكتشاف نماذج إيجابية ذات طليعة علمية وثقافية واجتماعية.

تعليم الطالب أساسيات البحث العلمي

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنّ المسابقة تستهدف تعليم الطالب أساسيات البحث العلمي؛ بدايةً من كيفية صياغة الأسئلة البحثية، انتقالًا إلى تعليمه كيف يقرأ مقالًا بحثيًّا، ويعثر على نقطة بحثية للدراسة والكتابة العلمية، وتعليمه المشاركة في ورقة بحثية، واكتساب القدرة على التفكير بشكل علمي سليم، واتباع خطوات التفكير العلمي.