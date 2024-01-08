«صحة الشرقية» توضح أفضل حمية غذائية لمرضى الكلى

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن أفضل حمية غذائية لمرضى الكلى، التي تعتمد على الآتي:

أفضل حمية غذائية لمرضى الكلى

التحكم في نسبة الصوديوم في الطعام، وذلك من خلال تجنب الأطعمة المصنعة والمجمدة، واستخدام الأعشاب والبهارات الخالية من الملح، واختيار الأطعمة الطازجة.

تناول الطعام المنزلي الصحي، وتجنب الطعام المقلي والزيوت المهدرجة.

تقليل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والبرتقال والبطاطس والطماطم والأرز البني وعيش الردة والفول والمكسرات ومنتجات الألبان.

تقليل الأطعمة الغنية بالفوسفور، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والألبان والبيض والمكسرات.

تقليل كمية البروتين، وذلك من خلال تناول كميات قليلة من اللحوم ومنتجات الألبان والبقوليات.

وأكدت مديرية الصحة، أهمية استشارة الطبيب المختص قبل اتباع أي حمية غذائية لمرضى الكلى، وذلك للتأكد من ملاءمتها لحالة المريض.