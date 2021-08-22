9 عادات تدمر الكلى منها الإفراط في تناول السكريات ومسكنات الألم
كتب:
سهاد الخضري
03:51 م | الأحد 22 أغسطس 2021
الكلية
عادات سيئة يتبعها كثيرون دون إدراك منهم أنها قد تتسبب في تدمير كِليتهم يوماً ما، وأنهم ربما يقعون فريسة المرض بسبب ذلك. وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» 9 عادات يجب الابتعاد عنها، وفقًا لتوصيات قسم المسالك البولية بمستشفى دمياط التخصصي.
1- عدم شرب كميات كبيرة من المياه.
2- إضافة الكثير من الملح في النظام الغذائي
3- تجاهل رغبة الذهاب إلى الحمام، لأن الاحتفاظ بالبول على أساس منتظم يزيد من ضغطه، ويمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي، وحصي الكلى، وسلس البول.
4- تناول الكثير من المواد السكرية، حيث أظهرت الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يستهلكون 2 لتر أو أكثر من المشروبات السكرية يومياً هم أكثر عرضة لظهور البروتين في البول، ما يعد علامة مبكرة على أن الكليتين لا تقومان بعملهما كما يجب.
5- النقص الكثير في فيتامين B6 والمغنيسيوم يزيد من مخاطر حصى الكلى، أو الفشل الكلوي.
6- الإفراط في استهلاك البروتين، وخصوصاً اللحوم الحمراء، يزيد العبء على الكلى في التمثيل الغذائي.
7- قلة ساعات النوم يزيد من فرص الإصابة بأمراض الكلى، لأن أنسجة الكلى تقوم أثناء الليل بإصلاح خلايا الجسم التالفة، حتى تعطي للجسم الوقت للشفاء وإصلاح نفسه.
8- الإكثار من تناول الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم، ويضع ضغطاً إضافياً على الكليتين، ومن ثم يمكن أن يسبب ذلك ضررا للكلى.
9- الاستخدام المفرط للمسكنات يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في الكبد والكلى.