بدء تشغيل جهاز ليزر لتفتيت حصوات الكلى في المستشفى الجامعي بسوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن بدء تشغيل جهاز ليزر لتفتيت حصوات الكلى بقسم المسالك البولية، بهدف خدمة المرضى المترددين على وحدة مناظير المسالك البولية، وذلك في مبنى عبيد بمقر المستشفى الجامعي القديم.

القضاء على قوائم انتظار مرضى المسالك البولية

وأكد رئيس جامعة سوهاج أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في كافة التخصصات، تم البدء في تشغيل هذا الجهاز والذي سيساهم في القضاء على قوائم انتظار مرضى الحصوات المسالك البولية، والحد من معدلات الفشل الكلوي، حيث يعد هذا الجهاز الأحدث في علاج حصوات الكلى والمسالك لدى الأطفال والبالغين وكبار السن من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وخلال متابعة رئيس جامعة سوهاج لأعمال تشغيل الجهاز داخل وحدة مناظير المسالك بالمستشفى الجامعي، أكد أن قسم جراحة المسالك البولية بالجامعة يمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتي تجعله في مقدمة هذا التخصص في جامعات مصر وخارجها، حيث يعد هذا الجهاز تكميلاً للأجهزة التي توجد بالقسم والتي تندرج نحو أجهزة التدخل الجراحي المحدود، مثل جهاز تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية الذي تم توريده وتشغيله منذ عامين.

ومن جانبه ذكر الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، أن ذلك الجهاز تبرعت به إحدى الشركات العقارية، وتقدر قيمته بمليون و800 ألف جنيه، ويعد إضافة ‏قوية لوحدة مناظير المسالك بالمستشفى الجامعي، حيث يعد هذا القسم من الأقسام الطبية المتميزة التي تقوم بعمل كافة عمليات مناظير المسالك للكلى والحالب والمثانة والبروستاتا، كما يعد مدرسة لتدريب شباب الأطباء وتخريج أخصائيين لخدمة المرضى على المستوى المحلي والإقليمي.

استخدام المناظير المرنة لعلاج الحصوات

وأوضح الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك، أنه بواسطة ‏هذا الجهاز سيتم استخدام المناظير المرنة لعلاج كل أنواع الحصوات، فمرونة هذه المناظير ودقتها تجعلها أكثر أمانا وتمكنها من الوصول إلى أي مكان في الجهاز البولي وإلى أكثر الأماكن صعوبة، فتفتيت الحصوة بالليزر هي طريقة جراحية لإزالة حصوة كلوية، أو حالبية أو مثانية، والتي تسبب ألما حادا عند تحركها ومضاعفات أخرى، مثل النزيف البولي والالتهابات المتكررة والضمور الكلوي والفشل الكلوي الحاد أو المزمن، مضيفا أن العملية تجرى تحت تخدير موضعي أو عام، وتعتبر أقل خطرا من الجراحة، كما يستطيع المريض أن يغادر المستشفى في نفس يوم الجراحة.