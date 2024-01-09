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نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كتب:

وائل فايز
03:17 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
وفد من محافظة القاهرة يهنئ بالعيد

وفد من محافظة القاهرة يهنئ بالعيد

حرصت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على تقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

روح المحبة بين أبناء الشعب

وأكدت نائب المحافظ خلال زيارتها كنائس مصر القديمة على روح المحبة والروابط القوية والسماحة الدينية بين أبناء الوطن الواحد، والتي تعد الركيزة الأساسية التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وأصالته وعراقته، داعيًه الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والمحبة، لتحقيق التنمية المنشودة.

 وفد كنسي 

شارك في اللقاء اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة وسناء محمود سكرتير الحي و كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية ومديري إدارات المتابعه بحي مصر القديمة

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.