أفلام السينما المصرية تحقق 4.3 مليون جنيه في 24 ساعة.. «الحريفة» يتصدر

تواصل الأفلام المصرية عروضها على شاشات العرض السينمائي، حيث نجحت في تحقيق إيرادات بلغت 4 ملايين و375 ألف جنيه أمس الجمعة، وفقا للتقرير اليومي الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وصعد فيلم «الحريفة» إلى صدارة شباك الإيرادات لليوم الثاني على التوالي بعد ما كان في المركز الثالث سابقا في قائمة الإيرادات، وحقق إيرادات مليون و370 ألف جنيه، وفي المركز الثاني «الإسكندراني» بطولة الفنان أحمد العوضي بفارق ضئيل بلغ مليونا و289 ألف جنيه، بينما تراجع «أبو نسب» بطولة الفنان محمد إمام، مليون و83 ألف جنيه.

«ليه تعيشها لوحدك» يتذيل قائمة إيرادات الأفلام المصرية بـ 17 ألف جنيه

وفي المركز الرابع جاء فيلم «شماريخ» الذي يجمع كلا من آسر ياسين وأمينة خليل، محققا 253 ألف جنيه، أما فيلم «أنا وابن خالتي» بـ 152 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «ليه تعيشها لوحدك» قائمة إيرادات الأفلام المصرية بـ 17 ألف جنيه.