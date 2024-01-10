فيلم «شماريخ» يحقق 25 مليون جنيه في دور العرض خلال 5 أسابيع

حقق الفنان آسر ياسين نجاحا كبيرا بفيلمه «شماريخ»، الذي يُعرض حاليا في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وأوضح «الدفراوي» أن فيلم «شماريخ» حقق أمس 167 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم خلال 5 أسابيع من طرح الفيلم نحو 25 مليونا و51 ألف جنيه، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه.

قصة فيلم «شماريخ»

يحمل الفيلم مزيجا من الأكشن والرومانسية والتشويق تدور قصة فيلم «شماريخ»، على أساس قصة شاب يسعى لإجبار والده على الاعتراف به، وخلال فترة تعاونه معه في بعض الأعمال المخالفة للقانون، يجد نفسه متورطًا في حب فتاة عليه التخلص منها.

أبطال فيلم «شماريخ»

يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده.