محافظ سوهاج: إنشاء 27 مدرسة جديدة خلال 2023 بتكلفة 251 مليون جنيه

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عام 2023 المنقضي شهد 49 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 547 مليون جنيه، منها الانتهاء من 27 مدرسة، وتسليمها بتكلفة 251 مليون و100 ألف جنيه، وفرت 359 فصلا دراسيا، إضافة إلى صيانة 80 مدرسة بتكلفة إجمالية 156مليون و500 الف جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.

العمل في 18 مدرسة بتكلفة 211 مليون جنيه

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه يجرى العمل في 18 مدرسة بتكلفة 211 مليونا و200 ألف جنيه؛ وستسهم في توفير 280 فصلا دراسيا جديدا، كما تم إسناد 4 مدارس أخرى بتكلفة 84 مليونا و400 ألف جنيه؛ لتوفر 57 فصلا دراسيا.

تسليم 8 مدارس بمركز ومدينة سوهاج

وأوضح المهندس السيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2023 شهد تسليم 8 مدارس بمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة 57 مليونا و816 ألف جنيه، وتسليم 4 مدارس بمركز المنشأة بتكلفة 21 مليونا و188 ألف جنيه، وتسليم 4 مدارس أيضا بمركز أخميم بتكلفة 25 مليونا و993 ألف جنيه، و4 مدارس بمركز طهطا بتكلفة 29 مليونا و304 ألف جنيه، ومدرستين بمركز المراغة، بتكلفة 8 ملايين و 679 ألف جنيه، وتم تسليم 2 مدرسة أيضا بمركز جرجا، بتكلفة إجمالية 9 مليون و 622 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز دار السلام، بتكلفة 3 مليون و 651 ألف جنيه، وايضا تسليم مدرسة بمركز البلينا بتكلفة 2 مليون و804 ألف جنيه .