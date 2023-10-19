مدير «الأبنية التعليمية»: افتتاح 41 مشروعا في 2023 بتكلفة 242 مليون جنيه

أكد المهندس أحمد مرسى، مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية، أن القطاع شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التوسع فى إنشاء المدارس، وتطوير مدارس أخرى، بالإضافة لإنشاء مدارس المتفوقين والمدارس اليابانية، وأشار فى حوار لـ«الوطن» إلى أن عدد المدارس فى المحافظة يصل إلى 4724 مدرسة، موزعة على الإدارات التعليمية، وهذا العام 2023 تم افتتاح 41 مشروعاً بتكلفة 242 مليون جنيه، وإلى نص الحوار:

بداية حدثنا عن خطة المحافظة بشأن مشروعات قطاع التعليم؟

- المحافظة تولى اهتماماً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة تساهم فى تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب لتخريج أجيال قادرة على المساهمة فى بناء وتنمية المجتمع، وتضم المحافظة 4724 مدرسة.

كم عدد المشروعات التى تم افتتاحها فى قطاع التعليم هذا العام 2023؟

- خلال العام الحالى تم افتتاح 41 مشروعاً بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منها مدارس ومبان تابعة للتعليم، بتكلفة 242 مليون جنيه، ودخلت 56 مدرسة جديدة الخدمة، حيث تضم 695 فصلاً مدرسياً بتكلفة 349 مليون جنيه، كما تم إجراء أعمال الصيانة العاجلة اللازمة لـ74 مدرسة بتكلفة 114 مليون جنيه.

كم مدرسة تم إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة فى الحسينية؟

- ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الحسينية تم إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصول مدرسية بتكلفة 280 مليون جنيه، فضلاً عن تطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه.

حدثنا عن أبرز المدارس الجديدة التى تم افتتاحها مؤخراً؟

- من ضمن المدارس التى تم افتتاحها هذا العام مدرسة جيهان عبدالحكيم للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، التى تضم 22 فصلاً بتكلفة 10 ملايين و500 ألف جنيه، ومبنى مخازن التربية والتعليم بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة مالية 2 مليون و500 ألف جنيه، ومدرسة بيشة قايد الثانوية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، التى تضم 9 فصول بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة كفر حسن ندى للتعليم الأساسى التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، التى تضم 11 فصلاً بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة عزبة عبدالهادى للتعليم الأساسى التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، التى تضم 11 فصلاً بتكلفة 6 ملايين جنيه، وغيرها.

كم عدد المشروعات التى تمت وجار تنفيذها فى قطاع التعليم؟

- جار إنشاء 77 مدرسة بإجمالى عدد 103 فصول، وتبلغ التكلفة 600 مليون جنيه، ويتم تسليم المدارس إلى مديرية التربية والتعليم فور الانتهاء منها لبدء دخولها الخدمة، ومنذ عام 2014 وحتى أكتوبر 2023 تم إنشاء 759 مدرسة بإجمالى عدد فصول 11 ألفاً و319 فصلاً بتكلفة أكثر من 4 مليارات جنيه، كما تمت صيانة 975 مدرسة بتكلفة مليار جنيه.

صيانة دورية للمدارس

يتم إجراء صيانة دورية للمدارس لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب والطالبات، وكافة العاملين فى المؤسسات التعليمية، وتتم مراجعة جميع الأبنية التعليمية وفقاً لخطة الهيئة، ويشمل ذلك الفصول وحجرات الأنشطة والملاعب ودورات المياه والطرقات والأسوار وأدوات إطفاء الحريق وغيرها. بالإضافة إلى المتابعة الميدانية خلال العام الدراسى.