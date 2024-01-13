«الصحة» تنظم قافلة طبية لإنهاء قوائم الانتظار في كفر الشيخ خلال أسبوع

التقى عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في مستهل زيارتهم الميدانية بالمحافظة، لتفقد عدد من المنشآت الطبية، وذلك بحضور عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة.

وخلال اللقاء استمعت قيادات وزارة الصحة والسكان، إلى احتياجات المواطنين من خلال النواب الممثلين عن دوائرهم بمختلف مدن وقرى المحافظة، على رأسها قوائم الانتظار، ووجهت بحصر كل مرضى قوائم الانتظار، لتحضير قافلة تضم فريق طبي ومستلزمات طبية لإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظة خلال أسبوع.

واستعرض منظومة العمل بالمنشآت الطبية بمحافظة كفر الشيخ، ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك الاحتياجات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية في القطاع الصحي بالمحافظة.

الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بكفر الشيخ

وأكدت قيادات وزارة الصحة أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بمحافظة كفر الشيخ خلال السنوات الأخيرة، على رأسها القطاع الصحي، حيث شهدت المحافظة إنجاز عدد كبير من مشروعات التطوير والإنشاء الجديد التي انعكست على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

إمكانية التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية

وتناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، لتكامل الخدمات الطبية للمواطنين من خلال توسيع بروتوكولات التعاون بين الجانبين.

واستمع قيادات وزارة الصحة والسكان حول آرائهم عن آداء المستشفيات، والتي يجرى زيارتها للوقوف على مؤشرات وجودة العمل على أرض الواقع، كما جرى مناقشة موقف المشروعات الجارية والمدد الزمنية للانتهاء منها لدخولها الخدمة والعمل بكامل طاقتها.

طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة بكفر الشيخ

وقال محافظ كفرالشيخ إن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت خلالها تطويرًا شاملاً وإعادة إنشاء لعدد من المستشفيات، والذي استهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة كفرالشيخ للمساهمة فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيرا، نظرا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفرالشيخ، بإطلاق حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الطبية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة كفرالشيخ بشكل كبير.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت افتتاح مستشفيات «بلطيم النموذجي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، والتطويرات التي شهدتها مستشفى فوه المركزى ، ومستشفى بيلا المركزي»، وجاري إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الاورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجار تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالي محافظة كفرالشيخ.