وزير الصحة يتفقد عدة مستشفيات في كفر الشيخ اليوم

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، وزير الصحة والسكان، بديوان عام المحافظة، لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، ومناقشة عدد من الملفات وسُبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة في كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وزير الصحة يتفقد عدة مستشفيات

ومن المقرر أنّ يتفقد وزير الصحة والسكان ومحافظ كفر الشيخ، عددا من المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة من بينها مستشفى كفر الشيخ العام، ومعهد الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفى الأورام، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى بيلا المركزي الجديد، ومستشفى الحامول المركزي، ومستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء كفر الشيخ.