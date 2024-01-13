«الصحة» توجه بتكثيف العمل بالعيادات المسائية في مستشفيات كفر الشيخ

وجه مسؤلو وزارة الصحة والسكان بتكثيف العمل في العيادات المسائية بمستشفى كفر الشيخ العام، حتى يتسنى توفير الخدمات الطبية للمواطنين في كل التخصصات على مدار اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى التوجيه خلال زيارة تفقدية أجريت اليوم، بتوزيع التخصصات الطبية بين العيادات الصباحية والمسائية، وذلك لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين على مدار اليوم، وزيادة معدلات التردد على المستشفى.

غرف قسم عناية ما بعد القسطرة

وأشار إلى تفقد غرف العمليات وقسم عناية ما بعد القسطرة، واستمع إلى المواطنين ممن يتلقون الخدمات الطبية، إذ أشاد الوزير بالقسم، ووجه بمراجعة معدلات الإشغال بالنسبة للقساطر القلبية، وضرورة توفير مخزون كاف من القساطر القلبية، بما يضمن تقديم خدمات الطوارئ لمرضى القلب في أسرع وقت، والقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار إلى تفقد أقسام الطوارئ، والجراحة العامة، وطوارئ العظام، واستمع إلى أحد المواطنين الذي يشكو من عدم توافر جهاز لفصل البلازما، موجها التأمين الصحي بضرورة تغطية تكاليف علاج نجل المواطن، لحين توفير جهاز البلازما بالمستشفى.

وقال إنه جرى تفقد وحدة الأشعة المقطعية، وأكد التعاقد مع الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، لتعميم منظومة لكتابة التقارير «عن بُعد» في كافة مستشفيات المحافظة.

مستشفى كفر الشيخ العام يقع على مساحة 7 أفدنة

يذكر أن مستشفى كفر الشيخ العام يقع على مساحة 7 أفدنة، ويضم عدد 342 سريرا، ويقدم جميع الخدمات العلاجية والوقائية من غسيل كلوي وعلاج طبيعي واستقبال وطوارئ، وخدمات الأشعة بجميع أنواعها، وعيادات خارجية في كل التخصصات الطبية، وخدمات المناظير والقسطرة القلبية، وحضانات أطفال ومعامل، وبه وحدة حروق وتجميل وعناية حروق، كما يقدم المستشفى خدمات استصدار قرارات نفقة الدولة وخدمة الرعاية الطبية لغير القادرين، وخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، إلى جانب كونه مستشفى إحالة لجميع المبادرات الرئاسية.