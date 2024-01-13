موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية إلى معرفة موعد بدء تسليم أرقام جلوس الشهادة الإعدادية قبل بدء الامتحانات الخميس المقبل 18 يناير.

موعد تسليم أرقام الجلوس للشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنه بدأ تسليم أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس، ويستمر التسليم وفقا لمواعيد تعلنها كل مدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها.

وأضاف أنه على الطلاب التوجه إلى مدارسهم لاستلام أرقام جلوسهم حتى قبل بدء الامتحانات بيوم واحد، من أجل الاستعداد للامتحانات التي سيؤديها الطلاب بنظام البوكليت.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وجاءت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية كالتالي:

- يوم الخميس 18 يناير، مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 21 يناير، مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

- يوم الاثنين 22 يناير، مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 23، مادة الهندسة والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 24 يناير، مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 25 يناير، مادة العلوم.