وكيل «تعليم الدقهلية» يتابع انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي في أول أيامها

انطلقت امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول بمدارس محافظة الدقهلية، اليوم، حيث يؤدي 54 ألفا و494 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية، كما يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال امتحان مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان الرياضيات وIct، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أن امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية تجري تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وتابع ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ووجه مديري الإدارات التعليمية والقائمين على العملية الامتحانية بتذليل أي عقبات، والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات

وأشار «شعبان» إلى ضرورة توفير الجو الملائم والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد مدير المديرية على عدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان، مع الطلاب والملاحظين والمراقبين، مؤكدا على ضرورة تطبيق قانون 205 لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات.