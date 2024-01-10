شروط تقديم الطلاب في الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني

أكد عدد من رؤساء الجامعات الأهلية بمختلف المحافظات، انتهاء الاستعدادات الخاصة بقبول الطلاب الجدد في الفصل الدراسي الثاني 2024، وفقاً للقواعد و الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منوهين إلى أن فئات محددة يستحق لها الالتحاق والقبول في الجامعات، والتقدم عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة أو من خلال مكاتب شئون الطلاب.

الجامعات الأهلية 2024

وأوضح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة وعضو المجلس الأعلى للجامعات الأهلية لـ«الوطن»، أن الجامعة انتهت من كافة الاستعدادات لافتا إلى أن التقدم سيكون وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

وقال الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد الأهلية، لـ«الوطن»، إن مرحلة استقبال الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، ستبدأ من السبت المقبل، مؤكداً أنه سيتم الالتزام بالحدود الدنيا التي أقرها المجلس في هذا الشأن.

ضوابط التحاق الطلاب بمختلف الكليات

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي، عن الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وجاءت كالتالي:

- الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية.

- طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

- الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها العام السابق، طبقا لمعايير التقديم والحدود الدنيا.

- الطلاب لبعض التخصصات من الدبلومات الفنية.