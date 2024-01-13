«الصحة الفلسطينية»: واحد من بين 20 شخصا في غزة إما شهيد أو جريح أو مفقود

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 23 ألفا و843 شهيدا وإصابة 60 ألفا و317 آخرين.

وأضافت الوزارة، أن الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال جعلت واحدة من بين 20 فلسطنيا في قطاع غزة أما شهيد أو جريح أو مفقود.

إصابات بصفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

وأُصيب شابان فلسطينيان، اليوم، أحداهما بشظايا رصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، فيما أعاقت قوات الاحتلال، عمل الطواقم الطبية، وقامت دورية عسكرية بصدم مركبة إسعاف، بالإضافة لقيامهم بإيقاف وتفتيش أخرى.

وفي وقت سابق، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شاب فلسطيني يدعى أحمد يحيى سليمان أبو بشارة «25 عاما»، خلال مداهمة منزله في طوباس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل غرب الخليل

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من إجراءاتها العسكرية عند مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، في أعقاب استشهاد طفلين وشاب من بلدة إذنا غرب الخليل، قرب «مستوطنة أدورا».

وفجر اليوم، استشهد طفلان وشاب، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم في بلدة إذنا غرب الخليل، فيما شيع الفلسطينيون، في محافظة طولكرم،، جثمان الشهيد خالد أحمد زبيدي «19 عاما»، إلى مثواه الأخير في بلدة زيتا شمال طولكرم الذي استشهد مساء أمس الجمعة، عقب تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع إجمالي شهداء المحافظة إلى 61 شهيدا.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها الاعتداء الوحشي التي أدت إلى استشهاد الزبيدي، فيما عم الإضراب الشامل البلدة حدادا على روح الشهيد، فيما نصب جنود الاحتلال، حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي الشرقي لقلقيلية.

ودخل المعتقل سامر عاهد عبد الله أبو دياك، من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

خارجية فلسطين: الاحتلال يستخف بـ«محكمة العدل الدولية»

سياسيا، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال تستخف بانعقاد «محكمة العدل الدولية»، وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، مشيرة في بيان، إلى مواصلة الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين

وفي بيانها، شددت الخارجية الفلسطينية، على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها «محكمة العدل الدولية»، وأشارت الوزارة، إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية 13 مجزرة، راح ضحيتها 151 شهيدا، و248 جريحا.