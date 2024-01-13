بعد وفاة الممثل غسان مكانسي.. اعرف أبرز محطات حياته الفنية

رحل عن عالمنا اليوم علامة من علامات الفن السوري، استطاع أن يحفر اسمه في أذهان العرب رغم قله أعماله، هو غسان مكانسي الذي توفى وترك خلفه حوالي عملاً 24 تتنوع بين الدراما والسينما، وترك بصمة في مجال الفن.

وبعد رحيله نسترجع «أرشيف مكانسي» لنجد له محطات مهمة في حياته تستعرضها «الوطن» من خلال هذا التقرير.

ولد الراحل غسان مكانسي بمدينة حلب عام 1950، وعمل ممثل ومُعد ومخرج إذاعي ومسرحي في سوريا كما انه كان مديراً لفرقة مسرح «الساعة» وحصل على منصب أمين سر نقابة الفنانين السورية سابقاً واستطاع ان يحصل أيضاً على منصب مدير نادي شباب العروبة والفنون.

بدأ «مكانسي» مسيرته الفنية من خلال نادي شباب العروبة على يد أحمد حداد، ثم احترف الفن والتمثيل في نقابة الفنانين السوريين على يد الفنان عبدالوهاب الجراح والذي يُعد والدً للفنان محمد خير الجراح.

«روزنا» آخر أعمال الفنان الراحل غسان مكانسي

قدم «مكانسي» العديد من الأعمال التي ناقشت قضايا هامة ومن أشهرها المسلسل السوري «باب المقام» الذي تم طرحه عام 2008 وناقش قضية الخلاف بين الفكر المتنور والفكر المتزمت، كما قدم أعمالاً أخرى منها «باب الحديد» و«ربيع بلا زهور» و«الهروب إلى القمة» وغيرهم من الأعمال الهامة المميزة، كما ان أخر أعماله مسلسل «روزنا» الذي انطلق عام 2018.

من دمشق إلى القاهرة الدولي.. تكريمات للممثل غسان مكانسي

حصل على العديد من الجوائز الفنية ومن أشهرهم جائزة أفضل ممثل عن دورة في مسلسل «حي المزار» في مهرجان دمشق الدولي للإذاعة والتليفزيون، وجائزة أفضل ممثل عن دورة في مسلسل «سيرة آل جيلالي»، كما حصل على جائزة أفضل ممثل عن دورة في مسلسل «الفراري» وذلك كان في مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون عام 2000، وجائزة أفضل ممثل عن دورة في مسلسل «يوميات مدير عام» في مهرجان دمشق الدولي للإذاعة والتليفزيون عام 2002.