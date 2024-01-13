رئيس «جنوب الوادي» يناقش تطوير المستشفيات الجامعية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا اليوم، لمناقشة المشروعات التطويرية بالمستشفيات الجامعية وكليات الجامعة، بحضور الدكتور علي غويل عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

دليل المستشفيات الجامعية

وبحسب بيان صادر عن جامعة جنوب الوادي، ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع إعداد الدليل التنظيمي للمستشفيات الجامعية والدليل التشغيلي لها بما يتضمن الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي على مستوى الوحدات والأفراد، إضافة إلى دليل السياسات والإجراءات بالمستشفيات الجامعية وترتيب إجراء زيارة مراجعة خارجية من هيئه الاعتماد والرقابة الصحية (جهار).

جوائز مستشفى قنا الجامعي

وناقش رئيس الجامعة إعداد مقترح لوائح جائزة أفضل مستشفى وأفضل عيادة وأفضل قسم إكلينيكي وأفضل طبيب، بالإضافة إلى جوائز أفضل فني وأفضل ممرض بالمستشفيات الجامعية، كما طالب رئيس الجامعة خلال الاجتماع دراسة حصر التخصصات الدقيقة بالمستشفيات الجامعية وبكليات الجامعة المختلفة، وتفعيل آلية المظهر الموحد لمنسوبي الجامعة والمستشفيات الجامعية بما يشمل الزي وألوانه والبطاقات التعريفية.

كما قام رئيس الجامعة خلال الاجتماع، بتكليف مركز ضمان الجودة ومديري وحدات الجودة بالكليات لإعداد دراسة حصر التخصصات الرئيسية والفرعية بكليات الجامعة وبرامجها المختلفة.