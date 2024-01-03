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جامعة جنوب الوادي الأهلية تدرس إطلاق 3 برامج تعليمية جديدة

كتب:

رجب آدم
03:59 م | الأربعاء 03 يناير 2024
اجتماع جامعة جنوب الوادي الأهلية

اجتماع جامعة جنوب الوادي الأهلية

ترأس الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعًا موسعًا بفريق عمل جامعة جنوب الوادي الأهلية بحضور منسقي مختلف البرامج وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

جامعة جنوب الوادي الأهلية 

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بالتأكيد على أهمية الجامعة الأهلية كمشروع قومي يهدف إلى إتاحة فرص التعليم العالي وتنمية المجتمع المحيط بالجامعة وتقديم تخصصات مطلوبة في سوق العمل، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية 

وناقش رئيس الجامعة منسقي البرامج في معدلات الإنجاز في مختلف البرامج في الجوانب الأكاديمية والإدارية والإنشائية ومدى جاهزية البرامج الجديدة (العلوم الإدارية، الألسن).

ووجه رئيس الجامعة بضرورة التكامل بين مختلف عناصر العمل في الجامعة والمتابعة الميدانية لمختلف الخطط والبرامج من المسؤولين الأكاديميين والتنفيذيين. والاهتمام بالتوثيق الدقيق لكافة مراحل العمل.

 

واستعرض رئيس الجامعة مهام فريق العمل بالجامعة الأهلية وما تم إنجازه من التكليفات السابقة.

وأجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية بمكاتب المبنى الرئيسي بمقر جامعة جنوب الوادي الأهلية وتابع التجهيزات ووجه بتوفير أقصى درجات الأمان وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإدارة دولاب العمل بكفاءة وفاعلية.

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بقلم رجب آدم