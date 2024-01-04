رئيس جامعة جنوب الوادي: وضع خطط عاجلة لاستغلال موارد صندوق المستشفيات

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية، وبحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات ومحمد نور مدير عام شؤون أمانة المستشفيات الجامعية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

مناقشة الوضع المالي للصندوق

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه تمت مناقشة الأداء المالي للصندوق خلال الفترة الماضية ووضع التصورات والحلول للخطط المستقبلية على المدى القريب والبعيد فيما يخص تعظيم موارد الصندوق وصرف المستحقات.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الجامعة في بيان صحفي اليوم، أنه عقد أيضا اجتماعا مع المجلس التنسيقي للشئون الصحية بجامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب، وبحضور عمداء كليات ومعاهد القطاع الصحي بالجامعة.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة لوائح التدريب لطلاب كليات القطاع الصحي وطلاب الامتياز وتحديد احتياجات المستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي من الأخصائيين والفنيين.