تفاصيل مزايدات ومناقصات محافظة الإسكندرية في شهر يناير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشؤون المالية إدارة التعاقدات، عن طرح عدد من العمليات من مناقصات ومزايدات خاصة بما يتعلق بمحافظة الإسكندرية خلال شهر يناير الجاري.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل ومواعيد الجلسات بحسب الإعلان الرسمي من قبل محافظة الإسكندرية.

تفاصيل جلسة يوم الأحد 14 يناير

1_ عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق «مناقصة عامة».

- قيمة التأمين المؤقت 400 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 599 جنيه، وهو غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

2_ عملية رصف الطرقات الداخلية بالمجزر الآلي بعبد القادر بنطاق حي العامرية أول تتمثل في مناقصة عامة.

- قيمة التأمين المؤقت 12 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الأحد 21 يناير

- عملية استغلال مطعم وكافيتريا مبنى جليم بنطاق حي شرق الإسكندرية، ممثلة في مزايدة عامة

- قيمة التأمين المؤقت 3 ملايين جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 5 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

الحصول على كراسة الشروط

يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة، بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.