«الصحة» توجه رسالة مهمة لمرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع التقلبات الجوية

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة لمرضى الجيوب الأنفية، للتعامل مع فترة التقلبات الجوية ونشاط الرياح، تزامنا مع حالة الطقس التي أعلنتها هيئة الأرصاد، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وجاءت النصائح والتعلميات التي عممتها وزارة الصحة على مديريات الشؤون الصحية كالتالي:

- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات

- التخلص من مسببات التهيج والحساسية

- شرب كمية كافية من المياه بشكل يومي

- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الآلم

- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب الأبخرة

علاج الجيوب الأنفية

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين، من الحصول على أى أدوية لعلاج الجيوب الأنفية دون استشارة الطبيبة، لافتة إلى التوقف عن الحصول على أي أدوية يجري وصفها بين المواطينن وبعضهم البعض.

وقالت الوزارة، إن الحالات المرضية تختلف من مريض إلى آخر، وكذلك البروتوكول العلاجي.

وتابعت الوزارة أن مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وكبار السن، عليهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وفى حال الخروج عليهم ضرورة ارتداء الكمامات.