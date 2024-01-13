تقديم خدمات طبية لـ10 آلاف حالة في وحدة العيون بـ«سوهاج الجامعي» سنويا

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة فحوصات أمراض العيون تستقبل أكثر من 10 آلاف حالة سنوياً من المقيدين على منظومة التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، أو المحولين من جهات خارجية، مضيفاً أن الوحدة تقدم خدمات متعددة للمرضى الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، إضافة إلى دورها المهم في دعم البحث العلمي والنشر الدولي مما يسهم في تقدم تصنيف الجامعة على المستوى العالمي.

13 خدمة طبية متنوعة

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن الوحدة منشأة حديثاً بقسم طب وجراحة العيون، بهدف توفير فحوصات العين بكل أنواعها، مثمناً الدور الكبير الذي قامت به إدارة الجامعة في توفير مكان لائق بالوحدة في المبنى الاقتصادي، إضافة إلى تقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي للوحدة منذ تشغيلها وحتى الآن، لتقديم أكثر من 13 خدمة في مجال فحوصات العيون لم تكن متوفرة من ذي قبل، الأمر الذي كان يشكل أعباء مالية وجسدية كبيرة على المرضى من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

تقنيات حديثة

وقال الدكتور حاتم عمار رئيس قسم طب العيون بكلية الطب البشري، إن الوحدة مزودة بعدد من الأجهزة ذات التقنيات الحديثة والخاصة بفحوصات العيون تم توفيرها لأول مرة وتعد الأولى من نوعها بالمستشفيات الجامعية بسوهاج وجنوب الصعيد منها، جهاز أشعة حيوية للجزء الأمامي للعين، جهاز لرسم وتخطيط الشبكية، جهاز وليزر أرجون لعلاج الشبكية من النوع المتعدد «باترن»، وجهاز أشعة بالصبغة، وعدد 3 أجهزة أشعة تلفزيونية موجات فوق الصوتية، وتحديد مقاس عدسة، وجهاز أشعة مقطعية على العين، وأشعة مقطعة للأوعية الدموية، وجهاز مجال الإبصار، وجهاز تشخيص جفاف القرنية.

وحدة أمراض العيون بسوهاج

ومن جهته قال الدكتور مرتضى ابوزيد رئيس وحدة فحوصات أمراض العيون، أن الوحدة تعمل على مدار أيام الاسبوع عدا العطلات الرسمية، لافتاً إلى أن تكلفة الفحص زهيدة مقارنة بمثيلها خارج الوحدة، وأنها مزودة بعدد من الأخصائيين والاستشاريين وطاقم من الهيئة التمريضية مدرب على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، موجهاً شكر لإدارة الجامعة ممثلة في الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، لتقديم الدعم المستمر للوحدة من خلال توفير المستهلكات بمختلف أنواعها، مما أدى لاستدامة عملها بشكل جيد وتوفر خدمة لائقة وسريعة.