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محافظة القاهرة: 21% نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم خلال العام الماضي

كتب:

وائل فايز
07:20 ص | الأحد 14 يناير 2024
محافظة القاهرة

محافظة القاهرة

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة السياحة، أن إجمالي عدد الفنادق الثابتة بالمحافظة 96 فندقا خلال 2023، وأعلى نسبة توجد في الفنادق 5 نجوم بنسبة 21.8% تليها فنادق نجمة واحدة بنسبة 20.8% تلهما فنادق 3 نجوم ونجمتان بنسبة 18.8% لكل منهما، وذلك من إجمالي الفنادق بالمحافظة، وأقل عدد من الفنادق يوجد في فنادق تحت التصنيف بنسبة 7.3%، يليه فنادق أربع نجوم بنسبة 12.5%.

21% نسبة الإشغال في فنادق النجمة   

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإشغال في فنادق 5 نجوم وفنادق نجمة واحدة 21% لكل منهما، تليهما فنادق 3 نجوم ونجمتان بنسبة 19% لكل منهما، وأقل نسبة إشغال في فنادق تحت التصنيف بنسبة 7%، تليها فنادق أربع نجوم بنسبة 14%.

عدد السياح في محافظة القاهرة 

وأوضح التقرير، أن إجمالي عدد السائحين بالمحافظة 14 مليونا و816 ألفا و182 سائحا، ونسبة السائحين الأجانب بالمحافظة 79%، والعرب 21% من إجمالي عدد السائحين بالقاهرة.

وتابع أن عدد شركات السياحة بالقاهرة بلغ نحو 1882 شركة تقدم خدماتها للمواطنين، واتخاذ ما يلزم لدعم وتنشيط السياحة.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.