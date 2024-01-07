«بوفيه» مختلف في فنادق الغردقة احتفالا بعيد الميلاد.. «دندي ومشاوي وأسماك»

احتفل الآلاف السائحين الأجانب بعيد الميلاد المجيد في فنادق الغردقة، وسط أجواء رائعة، تضمنت فعاليات متنوعة، مع «بوفيه» خاص بالاحتفالية يقدم أصنافا مختلفة من الأطعمة تناسب أذواق جميع السائحين.

بوفيه خاص في عيد الميلاد

وقال مصطفى الحفناوي شيف عمومي في أحد الفنادق السياحية بالغردقة، لـ«الوطن»، إن احتفالات عيد الميلاد المجيد شملت بوفيه خاص بهذه المناسبة، ضم مأكولات بحرية منها الأسماك والجمبري والإستاكوزا ولحوم مشوية ودندي وخروف مشوي على الفحم وأكلات شرقية وغربية، لافتا إلى أن بوفيه العشاء استغرق تجهيزه أكثر من 6 ساعات بمشاركة أكثر من 15 شيفا.

احتفالات أعياد الميلاد المجيد

وأشار هشام الصفتي، مسؤول مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن آلاف السياح الأجانب من 24 جنسية أوروبية مختلفة احتفلوا بعيد الميلاد المجيد بفنادق الغردقة، خاصة السياح من ألمانيا وروسيا.

الغردقة تستقبل آلاف السياح

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب، عبر 109 رحلات طيران سياحية على متنها 22 ألف سائح لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.