انتهاء مشروعات «حياة كريمة» في قرية الحديقة بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في قرية الحديقة بالمركز، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمتابعة مشروعات الجمهورية الجديدة ضمن «حياه كريمة»، وتذليل العقبات كافة لتسليم المشروعات في موعدها.

مشروعات «حياة كريمة» في سوهاج

وقالت المهندسة هويدة شافعي، رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنّه جرى اليوم، متابعة أعمال مشروعات «حياة كريمة»، في قرية الحديقة، ومحطة الصرف الصحي وكذلك تمهيد الطرق الأساسية للقرية، والانتهاء من أعمال خطوط المياه والكهرباء وتوصيل خطوط الفايبر، ووضع طبقات الرصف لها، وذلك لتسيهل حركة المرور للمواطنين، تمهيدًا لتسليم القرية.

المشرفون على المشروعات

وأشرف على المشروعات بالقرية، صفاء أبو الحسن نائب رئيس مركز ومدينة طما، وفتحي أحمد العبد رئيس مجلس قروي الرياينة، وسامي محمد عثمان رئيس قسم التظيم بالوحدة المحلية لطما.