بدء المرحلة الثانية لمشروع تغطية ترعة «أم الطبول» في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء العمل في المرحلة الثالثة من مشروع تغطية ترعة «أم الطبول»، لتوسعة الطريق العام، وتيسير حركة المرور في مركز البلينا.

وقال حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنه تم بدء العمل اليوم السبت في تغطية ترعة أم الطبول، للحفاظ على البيئة وتوسعة الطريق المتاخم للترعة وتيسير حركة المرور.

تغطية ترعة أم الطبول في سوهاج

ووجه «حبارير» أثناء الإشراف والمتابعة على المشروع بإزالة أي معوقات تواجه التغطية أثناء العمل، وكذلك الإشراف على أقصى معايير الجودة أثناء التغطية والعمل على توسعة الطريق، وذلك بسبب الزحمة الشديدة والاختناق المروري في مدخل المدينة، وعدم وجود طريق بديل لذلك، مما دعا الوحدة المحلية والمحافظة لاتخاذ قرار تغطية الترعة.

مبادرة حياة كريمة بسوهاج

ويُنفذ المشروع ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، المنفذة في 7 مراكز بسوهاج، منها المنشأة والبلينا ودار السلام والمراغة وجهينة وجرجا وطما في 181 قرية.