ضبط مطحنين لإنتاج دقيق ناقص الوزن في حملة تموينية بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، شن المديرية حملة على مطاحن إنتاج الدقيق 87.5، والدقيق 72 الحر والسياحي، للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية، وعدم نقص الوزن.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف «دايرة» في بيان له، أنّ مديرية التموين بالدقهلية، ضبطت مطحنين لإنتاج دقيق ناقص الوزن، في حملة على المطاحن، في إطار إحكام الرقابة على المطاحن ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من وزارة التموين.

وأشار «دايرة» إلى أنّه لا تهاون مع المقصرين في أداء عملهم، وأنّ هناك رقابة يومية على المطاحن والمخابز، من أجل الحفاظ على الدعم المستحق من الدولة للمواطنين.

طرق تلقي الشكاوى بمحافظة الدقهلية

وأوضح أنّ المديرية حددت عدة طرق لتلقي الشكاوى بمحافظة الدقهلية، وهي:

- البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

- الخط الساخن (16528).

- تطبيق «في خدمتك» على «Google Play» لمستخدمي هواتف الأندرويد.

- إرسال رسالة عبر صفحة المديرية على «فيس بوك».

- زيارة المديرية والإدارات خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءً.