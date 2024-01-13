72 مركز شباب تعرض مباريات أمم أفريقيا في القليوبية.. «شجع مصر»

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 في 72 مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

خريطة مراكز شباب تعرض كأس الأمم الأفريقية

أوضح وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، في بيان، أنه المباريات تذاع في 12 مركز شباب ببنها، و6 مراكز شباب بقليوب، و13 مركز شباب بكفر شكر، والمركز بشبين القناطر، و7 مراكز بشبرا الخيمة، و8 مراكز بالخانكة، و9 مراكز بطوخ، و6 مراكز بالقناطر الخيرية.

مراكز خدمة مجتمعية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة جعلت مراكز الشباب خدمية مجتمعية تسعى لخدمة الجمهور المتردد وجذب النشء والشباب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

مبادرة شجع مصر

وأضاف وكيل الوزارة، أن الفعاليات تهدف للوقوف بجانب المنتخب في رحلة كأس الأمم الأفريقية 2024، رافعة شعار «شجع مصر» لتشجيع المنتخب للفوز بالبطولة للمرة الثامنة، حيث فاز منتخب مصر لكرة القدم بلقب البطولة 7 مرات على مدار البطولة.