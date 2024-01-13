وكيل «صحة الشرقية» يتفقد خدمات المركز الطبي في العاشر من رمضان

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبي بالحي الـ30، التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، الذي جرى تشغيله منذ عدة أشهر بتكلفة 10 ملايين جنيه، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمركز.

متابعة وعلاج الأمراض المزمنة

وزار الأقسام المختلفة والعيادات الطبية بالمركز، لمناظرة خدمات الرعاية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة».

وتأكد وكيل الوزارة، من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتابع إجراءات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، مطلعاً على مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية خلال جلسات التطعيم.

تكثيف الحملات التوعوية

وجرى التأكد من سلامة سلسلة التبريد وحفظ الطعوم، وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها، وتفقد «مسعود» خدمات تنظيم الأسرة، متابعًا مؤشرات أداء العمل بعيادة تنظيم الأسرة، والتأكد من توافر كل المستلزمات ووسائل تنظيم الأسرة، معقبًا على بعض النقاط، التي كان منها تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين عن أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية حفاظاً على صحتهم، كما وجه العاملين بالمركز الطبي بترشيد استهلاك الكهرباء.

وتابع قسم العلاج الطبيعي بالمركز، الذي جرى تشغيله تجريبيًا منذ أسبوع، وناظر سجلات التردد عليه، إذ ترددن اليوم، 9 حالات حتى وقت الزيارة، موجهًا بأهمية عمل الدعاية اللازمة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالقسم الجديد، التي تشمل جلسات التنبيه الكهربائية، والموجات فوق الصوتية، وجلسات الأشعة تحت الحمراء، وجلسات المساج، والتمرينات العلاجية.