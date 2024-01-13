مفاجأة.. عضو بفريق الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية متورط بقضية أخلاقية

كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك عن أسماء لشخصيات عديدة متورطين في قضية جيفري إبستين الشهيرة، وكان من بين هؤلاء الأسماء المحامي الإسرائيلي آلان ديرشوفيتز، أحد المحامين الإسرائيليين الذين دافعوا عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا لإدانة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكانت المحكمة الفيدرالية رفعت الستار عن مئات الأوراق والوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، وهي قضية إتجار بالأطفال والفتيات القصر، وإجبارهم على ممارسة أعمال منافية للآداب على جزيرة خاصة برجل الأعمال الأمريكي «إبستين».

المحامي الإسرائيلي ينفي تهمة الإبادة الجماعية

وكان المحامي الإسرائيلي آلان ديرشوفيتز، دافع عن الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ردًا على عملية طوفان الأقصى من جانب الفصائل الفلسطينية.

وثائق تكشف تورط «ديرشوفيتز» في قضية إبستين

فيرجينيا جيوفري، إحدى ضحايا جيفري إبستين، التي تكشف الوثائق عن العديد من شهاداتها، قالت إن «ديرشوفيتز» مارس أعمالا منافية للآداب معها لسنوات طويلة بالإجبار، كما رفعت دعوى قضائية، زعمت أنه يتاجر بالأطفال والقُصر، بحسب ما نشرته صحيفتي إندبندنت وديلي ميل البريطانيتين، وصحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

وورد ذكر المحامي الإسرائيلي «ديرشوفيتز» حوالي 137 مرة، وجاء في سياق أنه كان شاهدًا على فتيات أخريات يتعرضن للإيذاء في جزيرة جيفري إبستين، لكن آلان ديرشوفيتز، نفى كل هذه الادعاءات وأصر على براءته، واصفًا الضحية بأنها كاذبة، واختلقت القصة بأكملها مقابل المال.

تسوية الدعوى

المحامي الإسرائيلي والضحايا قاموا منذ أعوام بتسوية الدعوى من خلال دفع المال، ورغم ذلك، أكد الضحايا، أن التسوية لا يعني أنه ربما يكون متطورًا في قضية إبستين، وهو ما أثار المزيد من الشكوك حوله، وهو ما أكدته «جيوفري» أيضًا أشهر ضحايا «إبستين».