«الصحفيين» تنظم دورات تدريبية لأعضائها في الديسك والمونتاج

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن عدد من الدورات التدريبية لأعضاء النقابة، في مختلف التخصصات، لتنمية مهارات الصحفيين وإكسابهم خبرات جديدة في المجالات الصحفية المختلفة، سواء مهارات «الديسك» أو الكتابة الصحفية، أو مهارات المونتاج المتكاملة.

وبسحب بيان صادر عن نقابة الصحفيين، اليوم السبت، جاءت تفاصيل الدورات التدريبية كالآتي:

دورات نقابة الصحفيين التدريبية

مهارات الديسك: تطبيقات عملية

دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (مهارات الديسك: تطبيقات عملية)، وتنفذ الدورة، وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات في اليوم، لستة أيام تدريبية، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي محمـد الدسوقي، خبير اللغة العربية وأعمال الديسك، مستشار رئيس تحرير «الأهرام» لشؤون الديسك المركزي.

دورة قواعد وأسس التحرير الصحفي للمحتوى

دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (قواعد وأسس التحرير الصحفي للمحتوى متعدد الوسائط)، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسات، بواقع ثلاث جلسات في اليوم لستة أيام تدريبية، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي محمـد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير بوابة «الأهرام» السابق، ومدير تحرير ورئيس الديسك المركزي بالأهرام السابق.

دورة مهارات الديسك: الكتابة الإخبارية

دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (مهارات الديسك: الكتابة الإخبارية)، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات في اليوم لستة أيام تدريبية، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي محمـد الدسوقي، خبير اللغة العربية وأعمال الديسك، مستشار رئيس تحرير «الأهرام» لشؤون الديسك المركزي.

دورة مهارات الديسك: التحقيق والحوار من الفكرة للكتابة

دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (مهارات الديسك: التحقيق والحوار من الفكرة للكتابة)، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات في اليوم لستة أيام تدريبية.

دورة مهارات المونتاج المتكاملة

دورة تدريبية لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (مهارات المونتاج المتكاملة في الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية)، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات في اليوم لستة أيام تدريبية، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحف، لؤي المصري، محرر شؤون دولية، ومحلل سياسي، عضو نقابة الصحفيين- مشتغلين، مدرب الإعلام المرئي والمونتاج الاحترافي.