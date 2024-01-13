أمطار غزيرة تضرب 16 محافظة غدا.. آخر أيام نوة الفيضة الكبرى

تشهد المحافظات غدًا، فرص سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على 16 محافظة، طبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في العديد من المحافظات، وذلك بالتزامن مع آخر أيام نوة الفيضة الكبرى، مع طقس مائل إلى البرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على أنّ يكون دافئًا في جنوب سيناء وشديد البرودة في الصباح الباكر على مختلف أنحاء الجمهورية.

وتشهد محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية»، فرص سقوط أمطار وتكون غزيرة على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وتمتد إلى محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية»، وتكون متوسطة تمتد إلى محافظات شمال الصعيد وهي «المنيا، أسيوط، الفيوم»، وتكون خفيفة.

حالة الطقس في المحافظات

وعن حالة الأمواج فى البحر المتوسط، تكون مضطربة يصل ارتفاعها إلى مترين ونصف، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى متر ونصف، مع تكون الصقيع على المزروعات في محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد.

وفيما يتعلق بحركة الرياح، سجلت أقصى سرعة لها في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وبلغت 34 كيلومترًا في الساعة، وسجلت في محافظات السواحل الشمالية الغربية 30 كيلومترًا في الساعة.

وشهدت اليوم، محافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، الدقهلية، بورسعيد»، فرص سقوط أمطار غزيرة مع رفع درجة الاستعداد في هذه المحافظات، لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار.

درجات الحرارة في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات غداً الأحد، جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات.