فوز المرشح الرئاسي «الخطير» في الانتخابات التايوانية.. وحرب منتظرة ضد الصين

فاز الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، بالانتخابات الرئاسية، في رفض صريح لتحذيرات الصين بعدم التصويت له، في انتخابات اعتبرتها الصين خيارًا بين «الحرب والسلم»، بحسب «رويترز».

وفاز المرشح الذي وصفته الصين بأنه خطرًا جسيمًا، حيث يدعو لانفصال تايوان عن جمهورية الصين الشعبية، في وقت ترفض فيه بكين الانفصال، وتؤكد أن تايوان جزءًا من الأراضي الصينية.

ورغم أن دستور تايوان يمنع الرئيس الحالي من تولي البلاد لولاية ثالثة متتالية، إلا أن المواطنيين التايوانيين اختاروا الرئيس الحاكم للمرة الثالثة، وهو لاي تشينج تي، مما يزيد التوترات بينهما، ويزيد من مساعي الانفصال، رغم رفض بكين، ومحاولات كبيرة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان.

الصين تندد بالمرشح الرئاسي الأخطر

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، نددت الصين بالمرشح «لاي تشينج»، ووصفته بأنه انفصالي خطير، قائلة إن أي تحركات نحو استقلال تايوان الرسمي تعني الحرب، ورفضت دعواته لإجراء محادثات.

وتتمتع تايوان بُحكم ذاتي، لكنها دولة غير معترف بها، بينما الصين تطالب بها، باعتبارها جزءًا من أراضيها، على حد زعم بكين.

واشنطن لا تعترف بـ«تايوان»

ولا تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بتايوان باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة، بل تعترف بأن تايوان ضمن جمهورية الصين، وهي الممثل الشرعي الوحيد لتايوان، ورغم ذلك، تقدم واشنطن مساعدات عسكرية للجزيرة، وترفض تغيير الوضع، حيث تتمتع تايوان بحُكم ذاتي، بحسب «فرانس برس».