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ضبط محاسب نصب على المواطنين في سوهاج بزعم تسفيرهم للخارج

كتب:

محمد بركات
05:33 م | السبت 13 يناير 2024
القبض على شخص - أرشيفية

القبض على شخص - أرشيفية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين - مقيمان بمحافظة سوهاج) بتضررهما من (محاسب بإحدى الشركات للتأشيرات السياحية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على تسفيرهما وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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بقلم محمد بركات