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ضبط شخص استولى على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في الغربية

كتب:

محمد بركات
05:38 م | السبت 13 يناير 2024
الداخلية

الداخلية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت (1,5 مليون جنيه) بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال صناعة وتجارة الفخار مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

 

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