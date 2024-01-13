شريف رمزي يحيي ذكرى وفاة والده: «أعظم راجل في حياتي»

أحيا الفنان شريف رمزي عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السنوية التاسعة لوفاة والده المنتج محمد حسن رمزي.

ونشر شريف رمزي صورة لوالده الراحل معلقًا: النهاردة الذكرى السنوية التاسعة لوفاة أعظم راجل في حياتي أبويا وكل حياتي محمد حسن رمزي الله يرحمك يا حبيبي ويجمعني بيك في الفردوس الأعلى أنت وأخويا اللي جالك السنة دي صلاح رمزي ربنا يرحمكم يا رب ويغفر لكم وينعمكم في الجنة يا رب، أرجو الدعاء.

شريف رمزي يودع شقيقة صلاح رمزي

وفي نوفمبر الماضي، أعلن شريف رمزي وفاة شقيقة صلاح رمزي بعد صراع طويل مع المرض؛ إذ نشر كلمات مؤثرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلًا: «مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله، صلاح أخويا عاش 38 سنة.. من يوم ما اتولد حياتي عمرها ما حتبقى زي ما هي من غيرك بس مفيش حد غالي على ربه، مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه».