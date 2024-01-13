محافظ مطروح: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المهندسين غدا

وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى لجنة اختيار وظائف المهندسين المتقدمين لشغل بعض الوظائف بنظام الأجر اليومي ببدء أعمالها في المقابلات الشخصية بدءا من غد الأحد، والتقييم والإعلان قريبا عن نتائج المسابقة.

درجات لتقييم المتقدمين للوظائف

وكلف محافظ مطروح، اليوم السبت، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، رئيس لجنة الوظائف الشاغرة الخاصة بالمهندسين وأعضاء اللجنة المعنية من مديري المديريات والإدارات المعنية بمحافظة مطروح، بإجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مهندسين بنظام الأجر اليومي وفقا للشروط والضوابط المعلنة عند استقبال طلبات التقديم وسيتم تقييم درجات جميع المتقدمين من خلال اللجنة المعنية وفق الشروط والضوابط، مع التأكيد على تحقيق الشفافية في عملية التقييم والإختيار.

وأوضح المحافظ، أنه جرى الإعلان من محافظة مطروح عن حاجتها لشغل عدد من وظائف جديدة للمهندسين بعدد من التخصصات الهندسية، وبنظام الأجر اليومي؛ بما يعمل على المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف الوظائف بمحافظة مطروح، كما يساهم عمل المهندسين في سرعة إنهاء عدد من الإجراءات وتيسير تقديم مزيد من الخدمات التي تقدم للمواطنين على أن تكون الأولوية لأبناء محافظة مطروح والمقيمين بها وتكون الأفضلية طبقاً للمقابلة الشخصية والتقييم من جميع أعضاء لجنة الوظائف.