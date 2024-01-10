وظائف جديدة خالية في بنك القاهرة.. اعرف الشروط المطلوبة وكيفية التقديم

أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» حاجته لوظائف خالية من الشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل في المجال المصرفي، على أن يتم منحهم مرتبات تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية ولاحتياجاتهم المادية.

وأوضح بنك القاهرة التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف بنك القاهرة المطلوبة والشروط والمسؤوليات الخاصة بتلك الوظائف وطريقة التقديم لها، وفقما أعلنه البنك، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

- الموظف يكون مسؤولا عن التنفيذ والتطوير والتكوين والدعم واستكشاف الأخطاء والتطبيقات الداعمة لها وإصلاحها.

- يكون مسؤولا عن تكوين وترحيل المستندات من نظام إلى آخر، باستخدام أدوات مخصصة والتحقق من أمان المستندات.

- يحرص على تطوير ودعم حلول إدارة المستندات الأخرى الجاهزة والمخصصة حسب الحاجة.

- تطوير وتكوين التطبيقات المخصصة وخدمات الويب من أجل تخصيص حلول إدارة محتوى المؤسسة «ECM».

- المشاركة في تصميم وتطوير واختبار وتنفيذ تغييرات التطبيق المطلوبة لدعم متطلبات المشروع.

- التأكد من اتباع المعايير والعمليات.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها من الدرجات المهنية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة في التصميم والتطوير والتنفيذ والإدارة والدعم.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة على الأقل في مشاريع التطوير والصيانة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في العمل بقدرة هندسية مثل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتكوين والترقية والترحيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم لأنظمة إدارة المحتوى المؤسسي عالية التوفر.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في العمل بقدرة هندسية مثل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتكوين واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم للبنى التحتية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة على العمل كجزء من فريق في بيئة متنوعة متعددة.

- أن يكون لديه خبرة في العمل في مجال الخدمات المصرفية والمالية.

كيفية التقديم لوظائف بنك القاهرة

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة الدخول للصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.