بعد خضوع والدتها لعملية جراحية.. منة عرفة: «ماما خرجت بخير وشكرا لكل حد دعالها»

أعلنت الفنانة منة عرفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، خضوع والدتها لعملية جراحية في القلب.

ونشرت منة عرفة صورة لها بصحبة الطبيب المعالج لوالدتها معلقة: «الحمدلله ماما خرجت بخير من العمليات، شكرًا لكل حد دعا لماما»، موجهةً الشكر لطبيب القلب المعالج لوالدتها: «كل الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك مهما أقول عنك أو أوصف مش هوفيك حقك والله، مش بس دكتور شاطر ومحترف ومحترم وصادق وأمين هو إنسان حقيقي بكل معنى الكلمة من أول ما ماما دخلت المستشفى بيطمنها وعمل معانا اللي مفيش حد بيعمله في الزمن دا بجد».

وأضافت «منة»: «شكرًا من قلبي يا دكتور على اهتمامك وحبك وصدقك لمرضاك وشكرا على كل حاجة عملتها معانا أنت رزق من ربنا لينا ربنا يديمك في حياتنا ويكرمك ويطمن قلبك زي ما دايمًا بطمنا».